MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Behandlung erfolgreich: Das Team der Orthopädie in Stollberg mit dem Jungen aus Afghanistan (Zweiter von rechts).
Behandlung erfolgreich: Das Team der Orthopädie in Stollberg mit dem Jungen aus Afghanistan (Zweiter von rechts). Bild: St. Mollweide/EGK
Behandlung erfolgreich: Das Team der Orthopädie in Stollberg mit dem Jungen aus Afghanistan (Zweiter von rechts).
Behandlung erfolgreich: Das Team der Orthopädie in Stollberg mit dem Jungen aus Afghanistan (Zweiter von rechts). Bild: St. Mollweide/EGK
Stollberg
Erzgebirgsklinikum behandelt erneut Jungen aus Afghanistan
Von Farhad Salmanian
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für das Team der Stollberger Klinik ein besonderer Moment: Ein Junge aus Afghanistan wird wegen einer Knochenentzündung operiert – die Behandlung gelingt. Wie es dazu kam.

Ein afghanischer Junge ist im Erzgebirge erneut erfolgreich behandelt worden: Die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Standort Stollberg versorgte nach eigenen Angaben den Jungen Mohammed wegen einer chronischen Knochenentzündung am linken Unterarm. Wie das Erzgebirgsklinikum mitteilte, kam das Kind über „Friedensdorf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.02.2026
5 min.
Nach Tumulten und Unterbrechung: Erzgebirge Aue verliert Derby gegen Energie Cottbus
Die Enttäuschung steht den Erzgebirgern nach der Heimniederlage gegen Energie Cottbus ins Gesicht geschrieben.
Der FC Erzgebirge hat das Ostderby gegen Energie Cottbus verloren. Für Aufregung sorgte eine Spielunterbrechung zu Beginn der zweiten Hälfte. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
07:24 Uhr
3 min.
Nächste große Demo gegen Höcke-Auftritt in NRW erwartet
In Nordrhein-Westfalen gab es schon am Sonntag vehementen Protest gegen Auftritte des Thüringer AfD-Landeschefs Björn Höcke.
Nach umstrittenen Auftritten am Wochenende will AfD-Politiker Höcke nun eine Rede in Düsseldorf halten. Dort bilden sich Allianzen für ein Zeichen gegen Faschismus. Viele Bürger wollen demonstrieren.
22.01.2026
1 min.
Verstärkung fürs Erzgebirgsklinikum: Neue Chefärztin leitet die Geriatrie
Seit Januar leitet Carolina Alvarado Solórzano als Chefärztin die Geriatrie in Stollberg.
Carolina Alvarado Solórzano übernimmt die Leitung der Geriatrie in Stollberg. Die erfahrenen Fachärztin soll neue Impulse bringen.
Holk Dohle
06:04 Uhr
4 min.
Junge Vogtländerin erfüllt sich nach dem Studium einen großen Traum in Australien
Xavier Krüger und Curly Sue Kehrle wollen noch bis April in Australien bleiben. „Danach fliegen wir nochmal für zwei Wochen nach Vietnam“, erklärt Kehrle.
Seit fast einem Jahr tauscht die 23-Jährige ihren Alltag im Vogtland gegen Strände, Roadtrips und Gelegenheitsjobs in Australien. Gemeinsam mit ihrem Freund erkundet sie das Land auf eigene Faust.
Louise Wappler
07:00 Uhr
7 min.
Lilly lebt mit seltener Krankheit und viel Lebensmut
Die 20 Jahre alte Lilly Hiebenthal aus Sachsen leidet an einer äußert seltenen Immunkrankheit.
Lilly Hiebenthal leidet an einer weltweit sehr seltenen Immunkrankheit. Trotz vieler Symptome ist sie für jeden Tag dankbar. Was die Diagnose für ihren Alltag bedeutet.
Sebastian Kahnert (Foto) und Jörg Schurig (Text), dpa
20.02.2026
1 min.
Erzgebirge: Friedhof im Erzgebirge im Visier von Dieben
Die Polizei ermittelt nach einem Diebstahl auf einem Friedhof in Stollberg.
Messingtor weg, Wasserhähne abmontiert: Auf dem Friedhof in Stollberg haben Diebe zugeschlagen. Schaden rund 2000 Euro – die Polizei ermittelt.
Farhad Salmanian
Mehr Artikel