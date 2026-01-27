MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Seit dem 1. Januar verstärkt Dietmar Nicky Reichel als neuer Chefarzt das Team des Instituts für Radiologie am Standort Stollberg.
Seit dem 1. Januar verstärkt Dietmar Nicky Reichel als neuer Chefarzt das Team des Instituts für Radiologie am Standort Stollberg. Bild: Dirk Rückschloss/EGK
Seit dem 1. Januar verstärkt Dietmar Nicky Reichel als neuer Chefarzt das Team des Instituts für Radiologie am Standort Stollberg.
Seit dem 1. Januar verstärkt Dietmar Nicky Reichel als neuer Chefarzt das Team des Instituts für Radiologie am Standort Stollberg. Bild: Dirk Rückschloss/EGK
Stollberg
Erzgebirgsklinikum holt neuen Chefarzt aus Zwickau
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Jahresbeginn 2026 leitet Dietmar Nicky Reichel die Radiologie am Erzgebirgsklinikum im Haus Stollberg. Er bringt umfangreiche Erfahrungen aus Zwickau mit.

Am 1. Januar 2026 hat Dietmar Nicky Reichel die Position des Chefarztes am Institut für Radiologie in Stollberg übernommen. Dies war jetzt aus Geschäftsführung des Erzgebirgsklinikums zu erfahren. In seiner neuen Rolle wird Reichel die medizinische, organisatorische und strategische Leitung des Instituts verantworten und damit die Entwicklung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
16:05 Uhr
1 min.
Erlbacher Bürgerbus nicht mehr verkehrstüchtig: Was nun?
Über viele Jahre hat Erlbachs Bürgerbus gute Dienste getan. Nun hieß es Abschied nehmen.
Viele Jahre war das Gefährt im Einsatz. Nun rollt er nicht mehr im Dienst der Kommune. Es gibt aber Grund zur Hoffnung.
Ronny Hager
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
16:01 Uhr
1 min.
Ein Reisepass ist kein Notizbuch
Wer am Pass bastelt, riskiert Ärger. Selbst fehlende Seiten machen das Dokument unbrauchbar – mit Konsequenzen am Flughafen.
Wer kennt das nicht? Man muss schnell etwas notieren und hat gerade keinen Zettel zur Hand. Manchmal reißt man dann kurzerhand irgendwo eine Seite raus - kein Problem, solange es nicht der Pass ist.
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
22.01.2026
1 min.
Verstärkung fürs Erzgebirgsklinikum: Neue Chefärztin leitet die Geriatrie
Seit Januar leitet Carolina Alvarado Solórzano als Chefärztin die Geriatrie in Stollberg.
Carolina Alvarado Solórzano übernimmt die Leitung der Geriatrie in Stollberg. Die erfahrenen Fachärztin soll neue Impulse bringen.
Holk Dohle
Mehr Artikel