Erzgebirgsklinikum holt neuen Chefarzt aus Zwickau

Seit Jahresbeginn 2026 leitet Dietmar Nicky Reichel die Radiologie am Erzgebirgsklinikum im Haus Stollberg. Er bringt umfangreiche Erfahrungen aus Zwickau mit.

Am 1. Januar 2026 hat Dietmar Nicky Reichel die Position des Chefarztes am Institut für Radiologie in Stollberg übernommen. Dies war jetzt aus Geschäftsführung des Erzgebirgsklinikums zu erfahren. In seiner neuen Rolle wird Reichel die medizinische, organisatorische und strategische Leitung des Instituts verantworten und damit die Entwicklung...