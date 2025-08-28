Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Erzgebirgsklinikum: Rettungskräfte und Klinikpersonal trainieren Ernstfall in der Notaufnahme

In die Übung waren 57 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Stollberg, Oelsnitz, Thalheim, Zwönitz und Gablenz sowie der ABC-Fachberater der Feuerwehr Beierfeld und der diensthabender Kreisbrandmeister involviert.
In die Übung waren 57 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Stollberg, Oelsnitz, Thalheim, Zwönitz und Gablenz sowie der ABC-Fachberater der Feuerwehr Beierfeld und der diensthabender Kreisbrandmeister involviert. Bild: André März
Stollberg
Erzgebirgsklinikum: Rettungskräfte und Klinikpersonal trainieren Ernstfall in der Notaufnahme
Von Katrin Kablau und André März
Wegen eines Gefahrguteinsatzes sind am Mittwochabend Feuerwehrleute in Stollberg alarmiert worden und sorgten für Aufsehen. Was war geschehen?

Für Aufsehen hat am Mittwochabend ein Großaufgebot von Feuerwehrleuten vor dem Erzgebirgsklinikum (EKA) in Stollberg gesorgt. Der Rettungsdienst hatte einen Patienten eingeliefert, der Ameisensäure getrunken hatte und dessen Haut verätzt war. Versehentlich kippte die Begleiterin des Patienten auch noch Säure in die Notaufnahme. Sah alles echt...
