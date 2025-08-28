Erzgebirgsklinikum: Rettungskräfte und Klinikpersonal trainieren Ernstfall in der Notaufnahme

Wegen eines Gefahrguteinsatzes sind am Mittwochabend Feuerwehrleute in Stollberg alarmiert worden und sorgten für Aufsehen. Was war geschehen?

Für Aufsehen hat am Mittwochabend ein Großaufgebot von Feuerwehrleuten vor dem Erzgebirgsklinikum (EKA) in Stollberg gesorgt. Der Rettungsdienst hatte einen Patienten eingeliefert, der Ameisensäure getrunken hatte und dessen Haut verätzt war. Versehentlich kippte die Begleiterin des Patienten auch noch Säure in die Notaufnahme. Sah alles echt...