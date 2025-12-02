Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Erzgebirgskreis bis ins Jahr 2109 verschuldet – Bürgermeister sagen, was sich ändern muss

Ulf Lange (l.) hatte die zahlreichen Bürgermeister aus dem Erzgebirge für den Besuch in Dresden gewinnen können.
Stollberg
Erzgebirgskreis bis ins Jahr 2109 verschuldet – Bürgermeister sagen, was sich ändern muss
Von unseren Redakteuren
Knapp zwei Dutzend OB und Bürgermeister aus dem Erzgebirge haben dem Landtag einen Besuch abgestattet, weil den Kommunen das Wasser finanziell bis zum Halse steht. Gegenüber „Freie Presse“ reden vier Klartext, wo es brennt.

Sachsens Kommunen rechnen mit einem Rekord-Minus von einer Milliarde Euro. Angesichts der dramatischen Situation hörte eine Enquete-Kommission im Landtag Stadtchefs und Landräte, darunter Thalheims Bürgermeister Nico Dittmann und Erzgebirgslandrat Rico Anton (CDU). Im Publikum verfolgten weitere rund 30 Bürgermeister die Abrechnung mit der...
