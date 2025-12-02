Erzgebirgskreis bis ins Jahr 2109 verschuldet – Bürgermeister sagen, was sich ändern muss

Stollberg
Knapp zwei Dutzend OB und Bürgermeister aus dem Erzgebirge haben dem Landtag einen Besuch abgestattet, weil den Kommunen das Wasser finanziell bis zum Halse steht. Gegenüber „Freie Presse“ reden vier Klartext, wo es brennt.
Sachsens Kommunen rechnen mit einem Rekord-Minus von einer Milliarde Euro. Angesichts der dramatischen Situation hörte eine Enquete-Kommission im Landtag Stadtchefs und Landräte, darunter Thalheims Bürgermeister Nico Dittmann und Erzgebirgslandrat Rico Anton (CDU). Im Publikum verfolgten weitere rund 30 Bürgermeister die Abrechnung mit der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.