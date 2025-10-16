Es fehlt das Geld: Stadt im Erzgebirge legt drei Bauprojekte auf Eis

Weil die Kosten zu hoch sind, kann die Stadt Stollberg nicht alle geplanten Bauvorhaben umsetzen. Einige Maßnahmen werden zurückgestellt.

Die Stadt Stollberg legt drei Bauvorhaben auf Eis, weil das Geld nicht reicht. Das wurde im Technischen Ausschuss deutlich. Die benötigte Summe für die insgesamt sieben Vorhaben überschreitet den bewilligten Gesamtförderrahmen um rund eine Million Euro, wie Jana Walter als Leiterin der Bauverwaltung erklärte. Derzeit bestehe keine Aussicht...