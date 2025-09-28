„Es ist ein Highlight“: Travestie-Show im Erzgebirge begeistert

Stollberg
Atemberaubende Kostüme und glamouröse Auftritte: In die schillernde Welt der Travestie sind Besucher des Bürgergartens in Stollberg am Wochenende entführt worden.
Einen Abend voller Glanz und Glamour haben Besucher des Bürgergartens in Stollberg am Samstag erleben können. Der Saal hat sich kurzerhand in eine schillernde Welt der Travestie verwandelt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.