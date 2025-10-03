Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ex-Ministerpräsident Milbradt reflektiert im Erzgebirge über die Deutsche Wiedervereinigung

Georg Milbradt sprach darüber, was er mit der Deutschen Einheit verbindet.
Ex-Ministerpräsident Milbradt reflektiert im Erzgebirge über die Deutsche Wiedervereinigung
Von Katrin Hofmann
Zum Tag der Deutschen Einheit fand in Hohndorf ein Festakt statt. Der ehemalige sächsische Ministerpräsident Georg Milbradt beleuchtete die Licht- und Schattenseiten der Wiedervereinigung.

Mit Blick auf die Wiedervereinigung empfinde er rückblickend vor allem Freude und Glück. „Eine einzigartige Chance wurde genutzt, diesen unnatürlichen Zustand der Teilung und den Kalten Krieg zu beenden“, sagte Georg Milbradt, Sachsens Ministerpräsident von 2002 bis 2008, beim Festakt in Hohndorf zum Tag der Deutschen Einheit.
