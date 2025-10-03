Ex-Ministerpräsident Milbradt reflektiert im Erzgebirge über die Deutsche Wiedervereinigung

Zum Tag der Deutschen Einheit fand in Hohndorf ein Festakt statt. Der ehemalige sächsische Ministerpräsident Georg Milbradt beleuchtete die Licht- und Schattenseiten der Wiedervereinigung.

Mit Blick auf die Wiedervereinigung empfinde er rückblickend vor allem Freude und Glück. „Eine einzigartige Chance wurde genutzt, diesen unnatürlichen Zustand der Teilung und den Kalten Krieg zu beenden", sagte Georg Milbradt, Sachsens Ministerpräsident von 2002 bis 2008, beim Festakt in Hohndorf zum Tag der Deutschen Einheit.