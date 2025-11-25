Fahrerflucht im Berufsverkehr: Spiegel von Kleinbus beschädigt

Stollberg
Ein unbekanntes Fahrzeug kollidierte am Freitagmorgen in Brünlos mit einem Ford Transit und flüchtete anschließend. Jetzt werden Zeugen gesucht.
Zu einer Unfallflucht ist es am Freitag im Zwönitzer Ortsteil Brünlos gekommen. Wie die Polizei informierte, kam es gegen 6.30 Uhr auf der Neuen Thalheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrer eines weißen Ford Transit war in Richtung Thalheim unterwegs, als ihm am Ortsausgang Brünlos mehrere Fahrzeuge entgegenkamen, die hinter einem...
