Feuerwehren aus Oelsnitz und Chodov üben am Sachsenring

Feuerwehrleute zweier Partnerstädte treffen sich regelmäßig zu unterschiedlichen Veranstaltungen. Nun fand ein spezielles Training statt.

Nach dem Alarm schnell zum Einsatzort gelangen: Darauf kommt es bei der Feuerwehr an. Eine Aufgabe, die den Maschinisten obliegt, die die Fahrzeuge steuern. Dabei gilt: Die Fahrt muss unter Einhaltung der Straßenverkehrsordnung und bei unterschiedlichen Straßenverhältnissen erfolgen. Das haben dieser Tage Mitglieder der Feuerwehren aus Oelsnitz...