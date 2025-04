Flucht nach Crash: Betrunkener 41-Jähriger in Niederdorf von Polizei geschnappt

Ein VW-Transporter beschädigt eine Hecke und eine Metallstange. Die Promillezahl des Fahrers ist alarmierend.

Betrunken einen Unfall gebaut hat ein Mann in der Nacht von Sonntag auf Montag in Niederdorf. Das hat sich nach Angaben der Polizei ereignet: Ein 41-Jähriger war mit einem VW-Transporter gegen 23.20 Uhr auf der Chemnitzer Straße in Richtung Pfaffenhain unterwegs und nach links in die Neue Schichtstraße abgebogen. Dabei prallte er an eine...