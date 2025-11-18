Freudentränen, Blumen, Kettensäge aus Plaste: Polizistin als neue Bürgermeisterin im Erzgebirge vereidigt

Freudentränen: Die frisch vereidigte Bürgermeisterin von Auerbach, Anja Prietzel, zeigte sich sehr emotional. Bild: Andre März

Eine Kettensäge? Dieses Imitat aus Plaste schenkte Gemeinderat Andreas Kroschk der neuen Bürgermeisterin - in Anlehnung an den argentinischen Präsidenten Javier Milei. Bild: André März

Die erste Gemeinderatssitzung mit der frisch vereidigten Bürgermeisterin fand wegen der zahlreichen Gäste im Kleinen Saal vom Stift in Auerbach statt. Bild: André März

Etwa 50 Gäste wollten sich die feierliche Vereidigung der neuen Auerbacher Bürgermeisterin nicht entgehen lassen. Bild: André März

Anja Prietzels Mitbewerber Rocco Lämmel war auch bei der Vereidigung. Er unterlag bei der Wahl als Gegenkandidat. Das hatte Stil, weil Ex-Bürgermeister Horst Kretzschmann nicht gekommen ist. Bild: André März

Eine echte Hilfe für seine Frau, die neue Bürgermeisterin: Ehemann Raphael Prieztel hilft beim Aufräumen im Kleinen Saal des Stifts in Auerbach. Bild: André März