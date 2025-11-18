Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Freudentränen, Blumen, Kettensäge aus Plaste: Polizistin als neue Bürgermeisterin im Erzgebirge vereidigt

Freudentränen: Die frisch vereidigte Bürgermeisterin von Auerbach, Anja Prietzel, zeigte sich sehr emotional.
Freudentränen: Die frisch vereidigte Bürgermeisterin von Auerbach, Anja Prietzel, zeigte sich sehr emotional. Bild: Andre März
Eine Kettensäge? Dieses Imitat aus Plaste schenkte Gemeinderat Andreas Kroschk der neuen Bürgermeisterin - in Anlehnung an den argentinischen Präsidenten Javier Milei.
Eine Kettensäge? Dieses Imitat aus Plaste schenkte Gemeinderat Andreas Kroschk der neuen Bürgermeisterin - in Anlehnung an den argentinischen Präsidenten Javier Milei. Bild: André März
Die erste Gemeinderatssitzung mit der frisch vereidigten Bürgermeisterin fand wegen der zahlreichen Gäste im Kleinen Saal vom Stift in Auerbach statt.
Die erste Gemeinderatssitzung mit der frisch vereidigten Bürgermeisterin fand wegen der zahlreichen Gäste im Kleinen Saal vom Stift in Auerbach statt. Bild: André März
Etwa 50 Gäste wollten sich die feierliche Vereidigung der neuen Auerbacher Bürgermeisterin nicht entgehen lassen.
Etwa 50 Gäste wollten sich die feierliche Vereidigung der neuen Auerbacher Bürgermeisterin nicht entgehen lassen. Bild: André März
Anja Prietzels Mitbewerber Rocco Lämmel war auch bei der Vereidigung. Er unterlag bei der Wahl als Gegenkandidat. Das hatte Stil, weil Ex-Bürgermeister Horst Kretzschmann nicht gekommen ist.
Anja Prietzels Mitbewerber Rocco Lämmel war auch bei der Vereidigung. Er unterlag bei der Wahl als Gegenkandidat. Das hatte Stil, weil Ex-Bürgermeister Horst Kretzschmann nicht gekommen ist. Bild: André März
Eine echte Hilfe für seine Frau, die neue Bürgermeisterin: Ehemann Raphael Prieztel hilft beim Aufräumen im Kleinen Saal des Stifts in Auerbach.
Eine echte Hilfe für seine Frau, die neue Bürgermeisterin: Ehemann Raphael Prieztel hilft beim Aufräumen im Kleinen Saal des Stifts in Auerbach. Bild: André März
Die frisch vereidigte Bürgermeisterin Anja Prietzel (links) vereidigt ihre Nachfolgerin als Gemeinderätin: Katrin Müller von der Bürgervereinigung Auerbach. Zur Gemeinderatswahl im Sommer 2024 holte sie 55 Stimmen. Sie ist Ergotherapeutin, 40 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder.
Die frisch vereidigte Bürgermeisterin Anja Prietzel (links) vereidigt ihre Nachfolgerin als Gemeinderätin: Katrin Müller von der Bürgervereinigung Auerbach. Zur Gemeinderatswahl im Sommer 2024 holte sie 55 Stimmen. Sie ist Ergotherapeutin, 40 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Bild: André März
Stollberg
Freudentränen, Blumen, Kettensäge aus Plaste: Polizistin als neue Bürgermeisterin im Erzgebirge vereidigt
Redakteur
Von Jan Oechsner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Darf eine neue Rathauschefin im Amt weinen? Sie darf: Anja Prietzel legte ihren Eid ab, ist nun offiziell Bürgermeisterin von Auerbach. Es ist das Protokoll einer sehr emotionalen Gemeinderatssitzung.

Um 19.23 Uhr rollten Tränen. Anja Prietzel nahm ein Taschentuch. Doch das half kaum, ihr Gesicht verriet ja sowieso, wie heftig ihr Herz schlug. „Das sind Freudentränen. Ich bin halt so.“ Ihre Stimme zittert ein wenig, Applaus im Saal. Gerade hatte sie feierlich den Eid abgelegt. Sie schwor, Gerechtigkeit gegenüber allen Bürgern walten zu...
