Freudentränen, Blumen, Kettensäge aus Plaste: Polizistin als neue Bürgermeisterin im Erzgebirge vereidigt

Stollberg
Darf eine neue Rathauschefin im Amt weinen? Sie darf: Anja Prietzel legte ihren Eid ab, ist nun offiziell Bürgermeisterin von Auerbach. Es ist das Protokoll einer sehr emotionalen Gemeinderatssitzung.
Um 19.23 Uhr rollten Tränen. Anja Prietzel nahm ein Taschentuch. Doch das half kaum, ihr Gesicht verriet ja sowieso, wie heftig ihr Herz schlug. „Das sind Freudentränen. Ich bin halt so.“ Ihre Stimme zittert ein wenig, Applaus im Saal. Gerade hatte sie feierlich den Eid abgelegt. Sie schwor, Gerechtigkeit gegenüber allen Bürgern walten zu...
