  • Frontalcrash auf Autobahnzubringer im Erzgebirge mit mehreren Verletzten: Polizei nennt neue Details

Auf dem Autobahnzubringer S 258 bei Zwönitz stießen ein Audi und ein Land Rover frontal ineinander.
Auf dem Autobahnzubringer S 258 bei Zwönitz stießen ein Audi und ein Land Rover frontal ineinander. Bild: André März
Um dem Fahrer des Audi zu befreien, musste die Feuerwehr das Dach entfernen.
Um dem Fahrer des Audi zu befreien, musste die Feuerwehr das Dach entfernen. Bild: André März
Sowohl der Fahrer des Audis als auch beide Insassen des Land Rovers mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Sowohl der Fahrer des Audis als auch beide Insassen des Land Rovers mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Bild: André März
Auf der Strecke bestand seit 17.45 Uhr eine Vollsperrung.
Auf der Strecke bestand seit 17.45 Uhr eine Vollsperrung. Bild: André März
Auf dem Autobahnzubringer S 258 bei Zwönitz stießen ein Audi und ein Land Rover frontal ineinander.
Auf dem Autobahnzubringer S 258 bei Zwönitz stießen ein Audi und ein Land Rover frontal ineinander. Bild: André März
Um dem Fahrer des Audi zu befreien, musste die Feuerwehr das Dach entfernen.
Um dem Fahrer des Audi zu befreien, musste die Feuerwehr das Dach entfernen. Bild: André März
Sowohl der Fahrer des Audis als auch beide Insassen des Land Rovers mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Sowohl der Fahrer des Audis als auch beide Insassen des Land Rovers mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Bild: André März
Auf der Strecke bestand seit 17.45 Uhr eine Vollsperrung.
Auf der Strecke bestand seit 17.45 Uhr eine Vollsperrung. Bild: André März
Update
Stollberg
Frontalcrash auf Autobahnzubringer im Erzgebirge mit mehreren Verletzten: Polizei nennt neue Details
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein riskantes Manöver hat auf der Staatstraße 258 bei Zwönitz zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Sieben Fahrzeuge waren beteiligt. Mehrere Menschen kamen verletzt ins Krankenhaus.

Auf der Staatsstraße 258 zwischen Zwönitz und dem Abzweig zur Staatsstraße 257 hat sich am Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei stießen zuerst ein Land Rover und ein Audi frontal ineinander. Darauf folgten weitere Unfälle mit sieben betroffenen Autos.
