Frontalcrash auf Autobahnzubringer im Erzgebirge mit mehreren Verletzten: Polizei nennt neue Details

Ein riskantes Manöver hat auf der Staatstraße 258 bei Zwönitz zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Sieben Fahrzeuge waren beteiligt. Mehrere Menschen kamen verletzt ins Krankenhaus.

Auf der Staatsstraße 258 zwischen Zwönitz und dem Abzweig zur Staatsstraße 257 hat sich am Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei stießen zuerst ein Land Rover und ein Audi frontal ineinander. Darauf folgten weitere Unfälle mit sieben betroffenen Autos. Auf der Staatsstraße 258 zwischen Zwönitz und dem Abzweig zur Staatsstraße 257 hat sich am Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei stießen zuerst ein Land Rover und ein Audi frontal ineinander. Darauf folgten weitere Unfälle mit sieben betroffenen Autos.