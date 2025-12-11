Für acht Millionen Euro: Stadt im Erzgebirge will Schwimmbad bauen

Ein Bad im Wohnort schätzt wohl jeder. Stollbergs Oberbürgermeister Marcel Schmidt strebt genau so ein Projekt an für seine Stadt. Nur: Wie realistisch ist es, dass tatsächlich etwas daraus wird?

Zwönitz hat eine, Aue, Oelsnitz und Hohenstein-Ernstthal auch – Stollberg bisher nicht. Die Stadt will das ändern. Oberbürgermeister Marcel Schmidt (FWG) stellte nun Pläne für eine Schwimmhalle in der Großen Kreisstadt vor. Kosten: 8 Millionen Euro. Die Stadtratsdebatte zeigte jedoch viele Fragezeichen.