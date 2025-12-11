MENÜ
Ein eigenes Schwimmbad für Stollberg? Im Stadtrat wurde über die Pläne kontrovers diskutiert.
Ein eigenes Schwimmbad für Stollberg? Im Stadtrat wurde über die Pläne kontrovers diskutiert. Bild: Emily Wabitsch/dpa
Der Sportpark Stollberg wäre nach Ansicht aus dem Rathaus der ideale Ort für ein Schwimmbad.
Der Sportpark Stollberg wäre nach Ansicht aus dem Rathaus der ideale Ort für ein Schwimmbad. Bild: Georg Dostmann
„Wenn wir immer alles von vornherein ablehnen würden, wäre Hoheneck eine Ruine“, sagt Siegfried Opitz (Linke).
„Wenn wir immer alles von vornherein ablehnen würden, wäre Hoheneck eine Ruine“, sagt Siegfried Opitz (Linke). Bild: Michael Urbach
Stollberg
Für acht Millionen Euro: Stadt im Erzgebirge will Schwimmbad bauen
Von Michael Urbach
Ein Bad im Wohnort schätzt wohl jeder. Stollbergs Oberbürgermeister Marcel Schmidt strebt genau so ein Projekt an für seine Stadt. Nur: Wie realistisch ist es, dass tatsächlich etwas daraus wird?

Zwönitz hat eine, Aue, Oelsnitz und Hohenstein-Ernstthal auch – Stollberg bisher nicht. Die Stadt will das ändern. Oberbürgermeister Marcel Schmidt (FWG) stellte nun Pläne für eine Schwimmhalle in der Großen Kreisstadt vor. Kosten: 8 Millionen Euro. Die Stadtratsdebatte zeigte jedoch viele Fragezeichen.
