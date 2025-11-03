Gärtner im Erzgebirge im Streit um Grundsteuer: „Das versteht doch kein normaler Mensch“

Stollberg
Johannes Lorenz besitzt ein Wochenendgrundstück in Hoheneck. Ein Streit um die Grundsteuer trübt die Idylle. Er sagt: „Offensichtliche Fehler sollten behoben werden.“ Die Behörden sagen: alles rechtens.
Umgeben von Grün, sitzt Johannes Lorenz im Schatten seiner Laube auf einem Stuhl, im Hintergrund thront Hoheneck. Über seinem Kopf rauscht ein großer Vogel hinweg. Bussarde und Rotmilane gebe es hier draußen, erzählt Lorenz. „Die jagen sich gegenseitig die Hasen und Mäuse weg.“
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.