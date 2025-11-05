Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Gedenkstätte Hoheneck: Stollberger Stadtrat verweigert früherem Geschäftsführer Entlastung

Stefan Appelius begleitete den Aufbau und die Eröffnung der Gedenkstätte Hoheneck.
Stefan Appelius begleitete den Aufbau und die Eröffnung der Gedenkstätte Hoheneck. Bild: Michael Urbach
Stollberg
Gedenkstätte Hoheneck: Stollberger Stadtrat verweigert früherem Geschäftsführer Entlastung
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt Stollberg und Gedenkstättenleiter Stefan Appelius waren im Unfrieden geschieden. Nun traf der Stadtrat eine Entscheidung, die Fragen offen lässt.

Mittlerweile hat die Gedenkstätte Hoheneck mit Mareike Schönle-Jennrich eine neue Leiterin, Geschäftsführer ist Christian Ahner. Während personell Ruhe eingekehrt ist, bleibt die Trennung von Vorgänger Stefan Appelius weiter Thema. Denn der Stollberger Stadtrat hat diesem nun einstimmig die Entlastung für das Rumpf-Geschäftsjahr 2024...
