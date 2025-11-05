Gedenkstätte Hoheneck: Stollberger Stadtrat verweigert früherem Geschäftsführer Entlastung

Die Stadt Stollberg und Gedenkstättenleiter Stefan Appelius waren im Unfrieden geschieden. Nun traf der Stadtrat eine Entscheidung, die Fragen offen lässt.

Mittlerweile hat die Gedenkstätte Hoheneck mit Mareike Schönle-Jennrich eine neue Leiterin, Geschäftsführer ist Christian Ahner. Während personell Ruhe eingekehrt ist, bleibt die Trennung von Vorgänger Stefan Appelius weiter Thema. Denn der Stollberger Stadtrat hat diesem nun einstimmig die Entlastung für das Rumpf-Geschäftsjahr 2024...