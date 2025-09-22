Gemeinde im Erzgebirge erlebt heißen Weidetiertag: Von Wolfs-Diskussion bis Traktorspaß

Bei noch einmal hochsommerlichen Temperaturen fand die vierte Auflage des sächsischen Weidetiertages in Niederwürschnitz statt. Der lockte nicht nur mit Attraktionen - sondern auch lebhaften Debatten.

Bei hochsommerlichen Temperaturen ist am Sonntag die vierte Auflage des sächsischen Weidetiertages über die Bühne gegangen. Zahlreiche Besucher säumten das Freizeitgelände rund um die Alte Ziegelei in Niederwürschnitz. Zufrieden mit der Resonanz zeigte sich Dominik Fritzsch vom Verein „Land schafft Verbindung Sachsen" – jene...