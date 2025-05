Gesundheitsakademie am Erzgebirgsklinikum in Stollberg widmet sich Hüft- und Kniegelenken

Die Veranstaltungsreihe des Erzgebirgsklinikums geht in die nächste Runde. Am Mittwoch stehen akute Gelenkbeschwerden im Mittelpunkt.

Die nächste Gesundheitsakademie am Erzgebirgsklinikum in Stollberg steht unter der Überschrift „Ersatz von Hüft- und Kniegelenk“. Dabei geht es um Fragen wie: Benötige ich ein neues Gelenk? Wie läuft die Operation ab? Wie schnell komme ich in den schmerzfreien Alltag zurück? Bei der Veranstaltung erläutert Chefarzt Dr. med. Karsten...