MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Glühwein, Roster, Gemütlichkeit: Dichtes Gedränge auf Nach-Weihnachtsmarkt im Erzgebirge

Auf dem Wintermarkt in Oelsnitz unterwegs waren die Stelzenläuferinnen Felizitas Reimann (l.) und Ari Krause aus Frankfurt/Main.
Auf dem Wintermarkt in Oelsnitz unterwegs waren die Stelzenläuferinnen Felizitas Reimann (l.) und Ari Krause aus Frankfurt/Main. Bild: Ralf Wendland
Lucas, Petra und Nicole Dittmann (v. l.) gehörten zu den Besuchern des Wintermarktes in Oelsnitz.
Lucas, Petra und Nicole Dittmann (v. l.) gehörten zu den Besuchern des Wintermarktes in Oelsnitz. Bild: Ralf Wendland
Der Sportverein Oelsnitzer Knappen mit (v. l.) Dirk Rosenzweig, Frank Reinhold, Mirko Trommler, Ronny Trommler, Andre Kühn und Andras Major war beim Oelsnitzer Wintermarkt mit einem Stand dabei.
Der Sportverein Oelsnitzer Knappen mit (v. l.) Dirk Rosenzweig, Frank Reinhold, Mirko Trommler, Ronny Trommler, Andre Kühn und Andras Major war beim Oelsnitzer Wintermarkt mit einem Stand dabei. Bild: Ralf Wendland
Auf dem Wintermarkt in Oelsnitz unterwegs waren die Stelzenläuferinnen Felizitas Reimann (l.) und Ari Krause aus Frankfurt/Main.
Auf dem Wintermarkt in Oelsnitz unterwegs waren die Stelzenläuferinnen Felizitas Reimann (l.) und Ari Krause aus Frankfurt/Main. Bild: Ralf Wendland
Lucas, Petra und Nicole Dittmann (v. l.) gehörten zu den Besuchern des Wintermarktes in Oelsnitz.
Lucas, Petra und Nicole Dittmann (v. l.) gehörten zu den Besuchern des Wintermarktes in Oelsnitz. Bild: Ralf Wendland
Der Sportverein Oelsnitzer Knappen mit (v. l.) Dirk Rosenzweig, Frank Reinhold, Mirko Trommler, Ronny Trommler, Andre Kühn und Andras Major war beim Oelsnitzer Wintermarkt mit einem Stand dabei.
Der Sportverein Oelsnitzer Knappen mit (v. l.) Dirk Rosenzweig, Frank Reinhold, Mirko Trommler, Ronny Trommler, Andre Kühn und Andras Major war beim Oelsnitzer Wintermarkt mit einem Stand dabei. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Glühwein, Roster, Gemütlichkeit: Dichtes Gedränge auf Nach-Weihnachtsmarkt im Erzgebirge
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dichtes Gedränge herrschte beim Wintermarkt in Oelsnitz. Worin besteht der besondere Reiz dieser nachweihnachtlichen Veranstaltung?

Im Bürger- und Familienpark in Oelsnitz herrschte am Sonntag dichtes Gedränge. Zwischen den dort aufgestellten Buden und Verkaufswagen ließen sich zahlreiche Besucher Glühwein und Roster schmecken. Zum 7. Mal fand der Oelsnitzer Wintermarkt statt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.12.2025
2 min.
Post-Filiale im Erzgebirge hat neuen Standort
Die Vorweihnachtszeit ist intensiv bei der Post. In Oelsnitz zog die Filiale um.
Viele Jahre konnten die Oelsnitzer in der Unteren Hauptstraße ihre Lieferungen abgeben oder abholen. Kürzlich zog die Filiale um. So kommen die Pakete noch rechtzeitig zum Fest an.
Michael Urbach
28.11.2025
4 min.
Bergparade, Bratwurstpreis, Sicherheit: Was Besucher zum Weihnachtsmarkt in Oelsnitz wissen müssen
Der Oelsnitzer Weihnachtsmarkt erstreckt sich diesmal über drei Tage.
Bereits am Freitag beginnt der diesjährige Oelsnitzer Weihnachtsmarkt. „Freie Presse“ beleuchtet die wichtigsten Fragen.
Michael Urbach
27.12.2025
3 min.
Minister verkündet „Sachsen-Rekord“: Im Februar beginnen so viele neue Referendare im zweiten Schulhalbjahr wie noch nie
„Zeigt, wie attraktiv der Lehrerberuf ist“: Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) zu den neuen Referendarzahlen.
Angehende Lehrkräfte gehören in Sachsen bereits seit Jahren zu den bestbezahlten bundesweit. Trotzdem gibt es nun einen neuen Höchstwert. Was sind die Gründe - und wer profitiert davon am meisten?
Tino Moritz
20:09 Uhr
1 min.
Wieder ein Cruyff bei Ajax?: Jordi soll Direktor werden
Soll in Amsterdam übernehmen: Jordi Cruyff. (Archivbild)
Johan Cruyff ist eine Legende bei Ajax Amsterdam. Nun soll sein Sohn als Funktionär übernehmen.
20:00 Uhr
4 min.
Silvester in Zwickau: Feuerwerksverkauf floriert trotz Sicherheitsbedenken
Thomas Andrick ist mit dem Shop „Pyrowerk 25“ neu am Markt für Feuerwerk. Am Montag startet bei ihm wie überall der Verkauf der Raketen und Batterien fürs Silvesterfeuerwerk.
Trotz Zustimmung für Feuerwerksbeschränkungen steigen die Umsätze. Ein Händler vermutet: Angst vor dem letzten Mal befeuert den Kauf. Vor welchen Herausforderungen steht der Rettungsdienst?
Holger Weiß
27.12.2025
1 min.
Zwickauer Weihnachtsbaum und Pyramide ohne Beleuchtung: Das war der Grund
Der Weihnachtsbaum auf dem Zwickauer Hauptmarkt war am zweiten Feiertag ohne Beleuchtung.
Zeitweiser Ausfall der Festtagsbeleuchtung inzwischen behoben.
Holger Weiß
Mehr Artikel