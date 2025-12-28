Glühwein, Roster, Gemütlichkeit: Dichtes Gedränge auf Nach-Weihnachtsmarkt im Erzgebirge

Dichtes Gedränge herrschte beim Wintermarkt in Oelsnitz. Worin besteht der besondere Reiz dieser nachweihnachtlichen Veranstaltung?

Im Bürger- und Familienpark in Oelsnitz herrschte am Sonntag dichtes Gedränge. Zwischen den dort aufgestellten Buden und Verkaufswagen ließen sich zahlreiche Besucher Glühwein und Roster schmecken. Zum 7. Mal fand der Oelsnitzer Wintermarkt statt.