Gornsdorf schwitzt und feiert: „Bürgermeister, dürfen wir jetzt ins Wasser?“

Gornsdorf hat 825. Geburtstag. Den feiert der Ort unter schwierigen Bedingungen. Doch nicht nur das, was Festgäste sagten, macht Mut.

36 Grad in der Luft, 22 im Wasser – perfektes Badewetter. Doch das Wasser im Gornsdorfer Freibad blieb am Donnerstagnachmittag menschenleer. „Wir sind extra nach Schulschluss zum Baden hergefahren“, sagt Lisa Ratsch (34) aus Zwönitz, die mit ihrem Sohn Charlie (6) vor verschlossenem Tor steht. Der Auftakt zur 825-Jahr-Feier fand auf dem...