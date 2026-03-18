Gratis-Parken bald Geschichte: Stadt im Erzgebirge erhebt für Großparkplatz Gebühren

Stollberg
Für viele Pendler und Besucher der Stollberger Innenstadt ist der Schillerplatz erste Option, um ihr Auto abzustellen. Künftig kostet dies Geld. Eine Entscheidung, über die diskutiert wurde. Auch ein weiterer Parkplatz ist betroffen.
Autofahrer müssen künftig zahlen, wenn sie auf dem Schillerplatz parken wollen. Mit rund 250 Stellflächen gilt er als zentraler Großparkplatz für die Stollberger Innenstadt; Pendler, Besucher und Gäste umliegender Kultureinrichtungen nutzen ihn rege. Eine entsprechende Gebührenordnung hat der Stadtrat nun mehrheitlich beschlossen. „Wir...
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