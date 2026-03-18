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Der Parkplatz an der Schillerstraße wird gern von Pendlern genutzt. Künftig ist das mit Gebühren verbunden.
Der Parkplatz an der Schillerstraße wird gern von Pendlern genutzt. Künftig ist das mit Gebühren verbunden. Foto: Manuela Schneider
Auch Handyparken per App soll, wie andernorts in der Stadt, verfügbar sein.
Auch Handyparken per App soll, wie andernorts in der Stadt, verfügbar sein. Symbolfoto: Ronny Küttner
Der Parkplatz in Hoheneck soll verstärkt für den Besuch des Areals Stalburc dienen.
Der Parkplatz in Hoheneck soll verstärkt für den Besuch des Areals Stalburc dienen. Foto: Ralf Wendland
Der Parkplatz an der Schillerstraße wird gern von Pendlern genutzt. Künftig ist das mit Gebühren verbunden.
Der Parkplatz an der Schillerstraße wird gern von Pendlern genutzt. Künftig ist das mit Gebühren verbunden. Foto: Manuela Schneider
Auch Handyparken per App soll, wie andernorts in der Stadt, verfügbar sein.
Auch Handyparken per App soll, wie andernorts in der Stadt, verfügbar sein. Symbolfoto: Ronny Küttner
Der Parkplatz in Hoheneck soll verstärkt für den Besuch des Areals Stalburc dienen.
Der Parkplatz in Hoheneck soll verstärkt für den Besuch des Areals Stalburc dienen. Foto: Ralf Wendland
Stollberg
Gratis-Parken bald Geschichte: Stadt im Erzgebirge erhebt für Großparkplatz Gebühren
Redakteur
Von Michael Urbach
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Für viele Pendler und Besucher der Stollberger Innenstadt ist der Schillerplatz erste Option, um ihr Auto abzustellen. Künftig kostet dies Geld. Eine Entscheidung, über die diskutiert wurde. Auch ein weiterer Parkplatz ist betroffen.

Autofahrer müssen künftig zahlen, wenn sie auf dem Schillerplatz parken wollen. Mit rund 250 Stellflächen gilt er als zentraler Großparkplatz für die Stollberger Innenstadt; Pendler, Besucher und Gäste umliegender Kultureinrichtungen nutzen ihn rege. Eine entsprechende Gebührenordnung hat der Stadtrat nun mehrheitlich beschlossen. „Wir...
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