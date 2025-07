Hallo, neues Jahrhundert: 99-Jähriger aus dem Erzgebirge haut noch kräftig auf die Pauke

Herbert Uhlig aus Gornsdorf ist ein Original – und er will noch Ururenkel. Wer ist dieser Mann, der bald 100 Jahre jung wird? Es geht um Biologie, einen Amerikaner und die „Blaue Maus“. Und viel mehr.

Beendet ein Mensch ein Lebensjahrzehnt und wechselt ins nächste, dann wird gestichelt: „Jetzt bist du 30, da gehts bergab.“ Oder: „50? Du kriechst straff auf die Rente zu.“ So oder so ähnlich. Hahaha. Doch was sagt man einem, der die 100 voll macht? Herbert Uhlig macht bläst amüsiert seine Backen auf: „Keine Ahnung.“ Der...