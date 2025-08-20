Havarie der Gasleitung: Meinersdorfer Hauptstraße voll gesperrt

Autofahrer, die über Meinersdorf etwa nach Jahnsdorf wollen, müssen ab sofort eine längere Umleitung in Kauf nehmen.

Im Burkhardtsdorfer Ortsteil Meinersdorf ist am Mittwoch eine Gasleitung havariert. Der Schaden in der Hauptstraße vor der Hausnummer 43 zieht längerfristige Einschränkungen für den Verkehr nach sich. Bis voraussichtlich 5. September, so eine Mitteilung der Gemeinde Burkhardtsdorf, wird die Straße voll gesperrt. Eventuell wird die Sperrung...