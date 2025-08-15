Heimatkunst par excellence: Klaus Neuberts Jubiläumsausstellung ist auch ein Abschied

Stollberg
Bis Oktober sind die Werke des Oelsnitzer Künstlers Klaus Neubert in Lugau zu sehen. Besucher erwarten unter anderem stimmungsvolle Heimatansichten, die man auch erwerben kann.
Man kann ihn getrost als erzgebirgisches Urgestein bezeichnen. 60 Jahre lang hielt er ausschließlich Eindrücke aus seiner Heimat unter anderem mit Stift und Pinsel fest. Mancher dürfte ihn noch aus einem der Malkurse kennen, die er bis vor wenigen Jahren leitete. Bislang 40 Ausstellungen seiner Kunst fanden statt – auch über die Grenzen der...
