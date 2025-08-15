Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Klaus Neubert, 75 Jahre, vor einem Selbstporträt in Gouache-Technik, auf dem sein Vollbart noch dunkel war.
Klaus Neubert, 75 Jahre, vor einem Selbstporträt in Gouache-Technik, auf dem sein Vollbart noch dunkel war. Bild: Ralf Wendland
Klaus Neubert, 75 Jahre, vor einem Selbstporträt in Gouache-Technik, auf dem sein Vollbart noch dunkel war.
Klaus Neubert, 75 Jahre, vor einem Selbstporträt in Gouache-Technik, auf dem sein Vollbart noch dunkel war. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Heimatkunst par excellence: Klaus Neuberts Jubiläumsausstellung ist auch ein Abschied
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis Oktober sind die Werke des Oelsnitzer Künstlers Klaus Neubert in Lugau zu sehen. Besucher erwarten unter anderem stimmungsvolle Heimatansichten, die man auch erwerben kann.

Man kann ihn getrost als erzgebirgisches Urgestein bezeichnen. 60 Jahre lang hielt er ausschließlich Eindrücke aus seiner Heimat unter anderem mit Stift und Pinsel fest. Mancher dürfte ihn noch aus einem der Malkurse kennen, die er bis vor wenigen Jahren leitete. Bislang 40 Ausstellungen seiner Kunst fanden statt – auch über die Grenzen der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:38 Uhr
2 min.
Ausgaben für Sozialhilfe deutlich gestiegen
Der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr mehr Geld für Sozialhilfe ausgegeben. (Symbolbild)
Das Statistische Bundesamt verzeichnet einen Anstieg von rund 15 Prozent bei den Sozialhilfeleistungen. Insgesamt flossen 20,2 Milliarden Euro, der größte Anteil davon in die Grundsicherung im Alter.
09:42 Uhr
2 min.
Staugefahr auf den Autobahnen bleibt hoch
Entspannung auf den Autobahnen ist noch nicht in Sicht: Am Wochenende (22. bis 24. August) rollt unter anderem eine Heimreisewelle gen Nordwesten.
Urlauber sorgen weiter für volle Fernstraßen. Und: Auf einer vielbefahrenen Strecke droht wegen einer Sperrung zusätzliches Ungemach. Wann und wo es länger dauert - die Übersicht.
16.08.2025
4 min.
„Wir können uns das nicht mehr leisten“ – Stadt im Erzgebirge will Häuser und Wohnungen loswerden
Die Zwönitzer Straße 2 am Elterleiner Markt: Die Stadt will das Haus verkaufen.
Mehr als 100 Immobilien nennt die Stadt Elterlein ihr Eigen. Deren Erhalt stellt die Kommune inzwischen vor unlösbare Probleme. Das zwang den Stadtrat zum Handeln. Aber was bedeutet das für Mieter?
Kjell Riedel
16.08.2025
5 min.
Sie kommen zu Hunderten bei Einbruch der Dunkelheit: Dorf bei Zwickau leidet unter Käferplage
Lutz Dietzel hat Käfer gefangen, damit ein Experte bestimmen kann, um welche Art es sich handelt.
Die Bewohner der kleinen Siedlung brauchen starke Nerven. Seit Wochen kämpfen sie mit Insekten, die versuchen, in ihre Häuser einzudringen. Wer die Eindringlinge sind, und wie man sie bekämpfen kann.
Holger Weiß
15.08.2025
4 min.
Das ist am Wochenende im Raum Stollberg los: Dorffest, Open-Air-Kino, Lanz Bulldogs und Rock mit Keimzeit
Bei manchem dürfte allein der Liedertitel „Kling Klang“ einen schlummernden Ohrwurm wecken. Am Samstag spielt die Band Keimzeit, von der das Lied stammt, in Niederwürschnitz.
Kaum sind Sommerferien und Schulanfang vorbei, wird wieder zu zahlreichen Festen eingeladen. Auch kulinarisch kann man etwas erleben.
Katrin Hofmann
15.07.2025
2 min.
Kunst im Erzgebirge: Wo es bisher kaum gezeigte Arbeiten von Klaus Hirsch zu entdecken gibt
Das Bild „Erzgebirgslandschaft“ von Klaus Hirsch ist 2011 entstanden.
Eine Sonderausstellung gibt gegenwärtig erstmals einen umfassenden Einblick in das Lebenswerk des Lugauer Künstlers. Eine Spurensuche auf Schloss Schlettau.
Antje Flath
Mehr Artikel