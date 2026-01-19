Helga-Hahnemann-Show im Erzgebirge: Ehemalige Bühnenpartner zeigen Sketche und Lieder

Helga Hahnemanns langjährige Bühnenpartner Dagmar Gelbke und Wolfgang Flieder wollen die Entertainerin in den Herzen der Zuschauer wieder lebendig machen: mit der Show „Big Helga“.

Mit dem Programm „Big Helga“ soll am 24. Januar in Stollberg an das Schaffen der Entertainerin Helga Hahnemann erinnert werden. Als Sängerin, Schauspielerin und Kabarettistin gehörte sie zu den prägenden Persönlichkeiten des Unterhaltungsfernsehens der DDR. Sie wurde unter anderem durch Shows wie „Ein Kessel Buntes“, „Helgas...