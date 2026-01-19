MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Helga Hahnemann (1937 bis 1991) war eine bekannte ostdeutsche Entertainerin.
Helga Hahnemann (1937 bis 1991) war eine bekannte ostdeutsche Entertainerin. Bild: dpa/Archiv
Helga Hahnemann (1937 bis 1991) war eine bekannte ostdeutsche Entertainerin.
Helga Hahnemann (1937 bis 1991) war eine bekannte ostdeutsche Entertainerin. Bild: dpa/Archiv
Stollberg
Helga-Hahnemann-Show im Erzgebirge: Ehemalige Bühnenpartner zeigen Sketche und Lieder
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Helga Hahnemanns langjährige Bühnenpartner Dagmar Gelbke und Wolfgang Flieder wollen die Entertainerin in den Herzen der Zuschauer wieder lebendig machen: mit der Show „Big Helga“.

Mit dem Programm „Big Helga“ soll am 24. Januar in Stollberg an das Schaffen der Entertainerin Helga Hahnemann erinnert werden. Als Sängerin, Schauspielerin und Kabarettistin gehörte sie zu den prägenden Persönlichkeiten des Unterhaltungsfernsehens der DDR. Sie wurde unter anderem durch Shows wie „Ein Kessel Buntes“, „Helgas...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
17:40 Uhr
1 min.
Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth bringt sein Leistungsvermögen nicht auf die Bahn
Zu wenige Kegel für einen Heimsieg fielen am Samstag beim VfB Eintracht Fraureuth.
Gegen den Deutschen Meister waren die Westsachsen am Samstag nicht chancenlos, doch nur zwei Spieler aus dem Kader konnten überzeugen.
Anika Zimny
18:00 Uhr
3 min.
Das Wochenende im Raum Stollberg: Ü-30-Party, Winterdorf, Thomas Rühmann mit Band, Kleintierschau
Thomas Rühmann, bekannt auch aus der TV-Serie „In aller Freundschaft - Sachsenklinik“, tritt mit seiner Band in Stollberg auf.
Das Auerbacher Rodelfest fällt zwar wettbedingt aus, doch zahlreiche andere Events locken nach draußen. Neben Party, Kunst und Markttreiben stehen unter anderem Knutfeste auf dem Programm.
Katrin Hofmann, Thomas Mehlhorn
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
17.01.2026
4 min.
Liebestoller Erzgebirger unter Stalking-Verdacht – Frau bekommt Angst
Die Frau (Symbolbild), die sich gegen einen liebestollen Mann wehrte, erhielt manche Tage Nachrichten von früh bis spät.
War es „nur“ eine als aufdringlich empfundene Kontaktaufnahme – oder schon strafbares Stalking? Um diese Frage ging es diese Woche vor dem Amtsgericht Stollberg. Ein Mann hatte einer Frau monatelang unerwünschte Liebesavancen gemacht.
Katrin Hofmann
Mehr Artikel