Hommage an die „Henne“ im Erzgebirge: Weggefährten halten Lebenswerk lebendig

Stollberg
Mit der Show „Big Helga“ halten Dagmar Gelbke und Wolfgang Flieder, die früher mit Helga Hahnemann gearbeitet haben, das Erbe der unvergessenen DDR-Entertainerin lebendig.
Der Name Helga Hahnemann hallt nach – von ihren Fans liebevoll „Henne“ genannt, galt die Kabarettistin, Sängerin und Schauspielerin als unangefochtenes Energiebündel des DDR-Entertainments. Sie prägte große Fernsehshows wie „Ein Kessel Buntes“. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Berliner Schnauze, Herzlichkeit und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.