Dagmar Gelbke und Wolfgang Flieder (r.) haben das Publikum in Stollberg begeistert.
Dagmar Gelbke und Wolfgang Flieder (r.) haben das Publikum in Stollberg begeistert.
Wolfgang Flieder (l.) und Dagmar Gelbke bringen bei „Big Helga“ bekannte Sketche und Hits, wie „Jetzt kommt dein Süßer“ auf die Bühne.
Wolfgang Flieder (l.) und Dagmar Gelbke bringen bei „Big Helga" bekannte Sketche und Hits, wie „Jetzt kommt dein Süßer" auf die Bühne.
Dagmar Gelbke (l.) gab auch eine Kostprobe ihrer Stepp-Künste.
Dagmar Gelbke (l.) gab auch eine Kostprobe ihrer Stepp-Künste.
Stollberg
Hommage an die „Henne“ im Erzgebirge: Weggefährten halten Lebenswerk lebendig
Von Ramona Schwabe
Mit der Show „Big Helga“ halten Dagmar Gelbke und Wolfgang Flieder, die früher mit Helga Hahnemann gearbeitet haben, das Erbe der unvergessenen DDR-Entertainerin lebendig.

Der Name Helga Hahnemann hallt nach – von ihren Fans liebevoll „Henne“ genannt, galt die Kabarettistin, Sängerin und Schauspielerin als unangefochtenes Energiebündel des DDR-Entertainments. Sie prägte große Fernsehshows wie „Ein Kessel Buntes“. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Berliner Schnauze, Herzlichkeit und...
