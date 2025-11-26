Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Zwei Kleintransporter sind bei Stollberg zusammengeprallt.
Zwei Kleintransporter sind bei Stollberg zusammengeprallt. Bild: Symbolfoto: David Inderlied/dpa
Stollberg
Hoher Sachschaden: Zwei Kleintransporter kollidieren auf Bundesstraße im Erzgebirge
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zwei Fahrzeuge der Marke Mercedes prallten bei Stollberg zusammen. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Ein Unfall hat sich am Dienstagnachmittag bei Stollberg ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, kollidierten im Kreuzungsbereich der Bahnhofsstraße und der Bundesstraße 180 gegen 17.15 Uhr zwei Kleintransporter der Marke Mercedes. Ursächlich war offenbar ein Vorfahrtsfehler. Demnach fuhr der 34-jährige Fahrer des ersten Transporters...
