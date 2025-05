Hunderte Kinder, Polizeimusiker und ein Knuddeldino - Doch wer ist Poldi wirklich?

Kinder aus allen Ecken des Altkreises Stollberg haben in Oelsnitz Konzerte des Polizeiorchesters Sachsen besucht. Dabei erhielten die Mädchen und Jungen wichtige Tipps für den Schulweg. Die „Freie Presse“ verhörte den heimlichen Star.

Klar, dass ein Dinosaurier richtig was wegmampft, ist aus Büchern und Filmen bekannt. Aber ein Polizei-Dino? Maskottchen Poldi, das war beim Konzert des Polizeiorchesters Sachsen in Oelsnitz zu erfahren, „isst normalerweise 140 Käsebrötchen zum Frühstück.“ Nicht nur deshalb machten Hunderte Mädchen und Jungen am Dienstag in und an der...