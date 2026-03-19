„Wir haben hier eine schöne Zeit erlebt“ – Welche Erinnerungen die Stadthalle Oelsnitz zum 70. Geburtstag weckt

Zum 70. Geburtstag der Stadthalle Oelsnitz war das Haus gut besucht. Viele Gäste aus der Region nutzten die Chance, sich umzuschauen – und schwelgten in Erinnerungen.

Happy Birthday: Zum 70. Geburtstag der Stadthalle kamen viele Oelsnitzer und Gäste zum Gratulieren. Ein Rundgang durchs Haus, Einblicke in die Probenräume der Glikauf Buum, eine Ausstellung mit historischen Bildern und ein Konzert mit den Guitar Legends – insgesamt ein Abend voller Eindrücke, Erinnerungen und kultureller Highlights. Das... Happy Birthday: Zum 70. Geburtstag der Stadthalle kamen viele Oelsnitzer und Gäste zum Gratulieren. Ein Rundgang durchs Haus, Einblicke in die Probenräume der Glikauf Buum, eine Ausstellung mit historischen Bildern und ein Konzert mit den Guitar Legends – insgesamt ein Abend voller Eindrücke, Erinnerungen und kultureller Highlights. Das...