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Christian Vogel, Sachgebietsleiter Kultur der Stadt Oelsnitz (l.) im Gespräch mit Gisela Neumerkel (Mitte) und Sandra Heinze aus Oelsnitz.
Christian Vogel, Sachgebietsleiter Kultur der Stadt Oelsnitz (l.) im Gespräch mit Gisela Neumerkel (Mitte) und Sandra Heinze aus Oelsnitz. Foto: Ralf Wendland
Christine und Helmar Drescher aus Lugau waren früher gern zum Tanz in der Stadthalle in Oelsnitz.
Christine und Helmar Drescher aus Lugau waren früher gern zum Tanz in der Stadthalle in Oelsnitz. Foto: Ralf Wendland
Rainer und Edeltraud Hahn aus Lugau haben sich umgeschaut.
Rainer und Edeltraud Hahn aus Lugau haben sich umgeschaut. Foto: Ralf Wendland
Alexander Fuchs gehört zur Band Guitar Legends.
Alexander Fuchs gehört zur Band Guitar Legends. Foto: Ralf Wendland
Christian Vogel, Sachgebietsleiter Kultur der Stadt Oelsnitz (l.) im Gespräch mit Gisela Neumerkel (Mitte) und Sandra Heinze aus Oelsnitz.
Christian Vogel, Sachgebietsleiter Kultur der Stadt Oelsnitz (l.) im Gespräch mit Gisela Neumerkel (Mitte) und Sandra Heinze aus Oelsnitz. Foto: Ralf Wendland
Christine und Helmar Drescher aus Lugau waren früher gern zum Tanz in der Stadthalle in Oelsnitz.
Christine und Helmar Drescher aus Lugau waren früher gern zum Tanz in der Stadthalle in Oelsnitz. Foto: Ralf Wendland
Rainer und Edeltraud Hahn aus Lugau haben sich umgeschaut.
Rainer und Edeltraud Hahn aus Lugau haben sich umgeschaut. Foto: Ralf Wendland
Alexander Fuchs gehört zur Band Guitar Legends.
Alexander Fuchs gehört zur Band Guitar Legends. Foto: Ralf Wendland
Stollberg
„Wir haben hier eine schöne Zeit erlebt“ – Welche Erinnerungen die Stadthalle Oelsnitz zum 70. Geburtstag weckt
Von Ralf Wendland
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Zum 70. Geburtstag der Stadthalle Oelsnitz war das Haus gut besucht. Viele Gäste aus der Region nutzten die Chance, sich umzuschauen – und schwelgten in Erinnerungen.

Happy Birthday: Zum 70. Geburtstag der Stadthalle kamen viele Oelsnitzer und Gäste zum Gratulieren. Ein Rundgang durchs Haus, Einblicke in die Probenräume der Glikauf Buum, eine Ausstellung mit historischen Bildern und ein Konzert mit den Guitar Legends – insgesamt ein Abend voller Eindrücke, Erinnerungen und kultureller Highlights. Das...
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