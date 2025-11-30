Hutzentage im Erzgebirge – Von Weihnachtsmannparade bis Bergaufzug

Zum Start in die Adventszeit sind am Wochenende tausende Besucher nach Zwönitz gekommen. Auf sie warteten einige Höhepunkte.

Es herrscht ein besonderes Flair in Zwönitz: Die Lichter erstrahlen in voller Pracht und mit den Hutzentagen haben sich tausende Einheimische und Gäste am Wochenende auf die Adventszeit eingestimmt. Höhepunkte waren dabei die Weihnachtsmannparade und das Anschieben der Pyramide. Insgesamt tauschten am Samstag rund 40 Weihnachtsmänner,...