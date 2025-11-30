Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Zwönitzer Weihnachtsmann Jens Lauer (r.) und seine Nichte Judith Lauer als Wichtel.
Der Zwönitzer Weihnachtsmann Jens Lauer (r.) und seine Nichte Judith Lauer als Wichtel. Bild: Ramona Schwabe
Der Zwönitzer Weihnachtsmann Jens Lauer (r.) und seine Nichte Judith Lauer als Wichtel.
Der Zwönitzer Weihnachtsmann Jens Lauer (r.) und seine Nichte Judith Lauer als Wichtel. Bild: Ramona Schwabe
Stollberg
Hutzentage im Erzgebirge – Von Weihnachtsmannparade bis Bergaufzug
Von Ramona Schwabe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Start in die Adventszeit sind am Wochenende tausende Besucher nach Zwönitz gekommen. Auf sie warteten einige Höhepunkte.

Es herrscht ein besonderes Flair in Zwönitz: Die Lichter erstrahlen in voller Pracht und mit den Hutzentagen haben sich tausende Einheimische und Gäste am Wochenende auf die Adventszeit eingestimmt. Höhepunkte waren dabei die Weihnachtsmannparade und das Anschieben der Pyramide. Insgesamt tauschten am Samstag rund 40 Weihnachtsmänner,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
4 min.
Kürzungen bei HIV treffen Frauen und Kinder besonders stark
Wird die Welt im Kampf gegen HIV und Aids um Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte zurückgeworfen? (Archivbild)
Große Fortschritte im Kampf gegen HIV drohen durch Finanzkürzungen verloren zu gehen - und damit auch die Hoffnung auf eine Aids-freie Welt. Millionen zusätzliche Infektionen drohen.
17:07 Uhr
1 min.
Start des neuen Kirchenjahres - Auftakt in den Advent
Musiker spielen bei einer Bergparade. (Symbolbild)
Mit Gottesdiensten, Konzerten und traditionellen Festen beginnt die Adventszeit in Sachsen. Was Besucher am ersten Adventswochenende erwartet.
28.11.2025
4 min.
Zwönitzer Hutzentage: Tipps für einen stimmungsvollen Adventsauftakt im Erzgebirge
Mit den Zwönitzer Hutzentage beginnt am Freitag stimmungsvoll die Weihnachtszeit im Erzgebirge.
Zwönitz lädt ab Freitag zu einem Fest für die ganze Familie ein: Von der Bergbautradition über Musik, Kreativangebote. Bei der Weihnachtsmannparade gibt es sogar schon die ersten Geschenke.
Thomas Mehlhorn
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
Mehr Artikel