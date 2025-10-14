„Ich fühle mich wie in einem kleinen Schloss“: Wie die „Pantoffelschule“ im Erzgebirge Generationen prägte

Tausende verbinden Erinnerungen mit der Oelsnitzer Schule. Heute sind die Regeln in dem Gebäude lockerer als früher. Doch der Charme des Hauses ist erhalten geblieben. Und manche Erzählung.

Das Foto zeigt eine Winterlandschaft, im Hintergrund Häuser und eine Halde. Ein Mann in dicker Jacke mit Spitzhacke hält kurz inne, im Hintergrund schuften weitere Arbeiter. Auch Jahrzehnte später lässt sich fühlen, wie hart es gewesen sein muss, den gefrorenen Boden aufzubrechen. Doch der Mann, er lächelt. „Ich finde es bewundernswert,... Das Foto zeigt eine Winterlandschaft, im Hintergrund Häuser und eine Halde. Ein Mann in dicker Jacke mit Spitzhacke hält kurz inne, im Hintergrund schuften weitere Arbeiter. Auch Jahrzehnte später lässt sich fühlen, wie hart es gewesen sein muss, den gefrorenen Boden aufzubrechen. Doch der Mann, er lächelt. „Ich finde es bewundernswert,...