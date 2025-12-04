Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Im Fundus der Oelsnitzer „Kohlewelt" entdeckt: eine Untertage-Szene, die zu einem bald 90 Jahre alten Großprojekt gehört

Diese Untertage-Szene ist Teil des Planitzer Weihnachtsberges.
Diese Untertage-Szene ist Teil des Planitzer Weihnachtsberges. Bild: Deborah Weise/„Kohlewelt“
Diese Untertage-Szene ist Teil des Planitzer Weihnachtsberges.
Diese Untertage-Szene ist Teil des Planitzer Weihnachtsberges. Bild: Deborah Weise/„Kohlewelt“
Stollberg
Im Fundus der Oelsnitzer „Kohlewelt“ entdeckt: eine Untertage-Szene, die zu einem bald 90 Jahre alten Großprojekt gehört
Von Viola Gerhard
Weil die umfangreiche Sammlung der „Kohlewelt“ nicht komplett in der Ausstellung gezeigt werden kann, stellt „Freie Presse“ Objekte vor, die aktuell nicht zu sehen sind. Heute: eine Untertage-Szene.

Er ist etwa 90 Jahre alt und wurde 1968 das letzte Mal vollständig gezeigt – der bergmännische Weihnachtsberg des Schnitzvereins Planitz. Ein Detail, nämlich eine Untertage-Szene aus dem Steinkohlenbergbau, soll hier näher vorgestellt werden.
