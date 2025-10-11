Investition in Zukunft: Feuerwehr feiert Neubau im Erzgebirge

Bei der Feuerwehr Niederdorf gab es Grund zum Feiern. Was die Feuerwehr mit einem Leuchtturm zu tun hat und warum in Zukunft weitere Aufgaben warten.

Am Samstagnachmittag gab es bei der Freiwilligen Feuerwehr Niederdorf Grund zum Feiern: der neue Anbau des Gerätehauses. Dazu wurde zum Feuerwehrfest eingeladen. Während die Lichtensteiner Feuerwehrkapelle am Nachmittag in der Fahrzeughalle für musikalische Unterhaltung sorgte, konnten die jüngeren Besucher in einer Feuerwehr-Hüpfburg toben,...