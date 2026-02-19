Jahrelanger Streit um neuen Supermarkt im Erzgebirge: Jetzt entscheidet das Gericht

Stollberg
Dürfen die Niederdorfer bald in einem großen Supermarkt einkaufen? Ein jahrelanger Streit um den Bau geht in die finale Phase. Wie ist der Stand in dem Fall?
Im jahrelangen Streit um eine große Supermarkt-Ansiedlung in Niederdorf könnte es bald eine Entscheidung geben. In Kürze findet am Verwaltungsgericht Chemnitz die womöglich finale Verhandlung statt. Das bestätigte eine Sprecherin der Behörde. Dann könnte die Frage beantwortet werden, ob die Niederdorfer bald in einem neuen und großen...
