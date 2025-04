Jazz-Star Till Brönner kommt ins Erzgebirge - als Musiker und Fotograf

Till Brönner bringt Ruhrgebietskunst nach Oelsnitz - mit einer Ausstellung in der Kohlewelt und kostenlosem Konzert in der Stadthalle am Sonntag. Welche Geschichten erzählen seine Bilder?

Der erfolgreichste deutsche Jazztrompeter - Till Brönner - kommt an diesem Sonntag nach Oelsnitz. Und das gleich doppelt mit Kunst: Zunächst wird seine Fotoausstellung „Melting Pott" in der Kohlewelt eröffnet, im Anschluss gibt er ein Konzert in der Stadthalle.