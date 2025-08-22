Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auch der Sächsische Jakobsweg ist mit dem bekannten Jakobsweg-Logo markiert.
Auch der Sächsische Jakobsweg ist mit dem bekannten Jakobsweg-Logo markiert. Bild: Jens Uhlig/Archiv
Auch der Sächsische Jakobsweg ist mit dem bekannten Jakobsweg-Logo markiert. Bild: Jens Uhlig/Archiv
Auch der Sächsische Jakobsweg ist mit dem bekannten Jakobsweg-Logo markiert. Bild: Jens Uhlig/Archiv
Stollberg
Jetzt anmelden für Jakobsweg-Wanderung: Musikalische Pilgerreise durchs Erzgebirge
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Pilgern hat eine lange Tradition im Christentum. Im Oktober finden im Erzgebirge solche ganz besonderen Wanderungen statt – entlang des Sächsischen Jakobswegs.

Jakobswege gibt es nicht etwa nur in Spanien – sondern auch im Erzgebirge. Unter dem Motto „Klang & Weg – eine musikalische Pilgerreise im Erzgebirge“ wird im Oktober ein besonderes Projekt der Leader-Region „Tor zum Erzgebirge“ in Zusammenarbeit mit der Kulturkirche Chemnitz 2025 angeboten. An mehreren Tagen können sich Wanderfreunde...
