Jetzt anmelden für Jakobsweg-Wanderung: Musikalische Pilgerreise durchs Erzgebirge

Das Pilgern hat eine lange Tradition im Christentum. Im Oktober finden im Erzgebirge solche ganz besonderen Wanderungen statt – entlang des Sächsischen Jakobswegs.

Jakobswege gibt es nicht etwa nur in Spanien – sondern auch im Erzgebirge. Unter dem Motto „Klang & Weg – eine musikalische Pilgerreise im Erzgebirge“ wird im Oktober ein besonderes Projekt der Leader-Region „Tor zum Erzgebirge“ in Zusammenarbeit mit der Kulturkirche Chemnitz 2025 angeboten. An mehreren Tagen können sich Wanderfreunde...