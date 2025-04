Jetzt kommt die Osterzeit: Das ist im Raum Stollberg los

Nicht nur, dass der schönste Osterhase gekürt wird: Bei den Veranstaltungen im Raum Stollberg hat etwa der Osterhase Süßes für den Nachwuchs versteckt und es wird musikalisch.

Gottesdienst zur Sterbestunde Jesu in Stollberg: Am Karfreitag, 14.30 Uhr, findet in der Kirche St. Jakobi in Stollberg ein musikalischer Gottesdienst statt. Die 15. Stunde des Tages gilt Christen als seine Todesstunde. Anlässlich dieser musizieren und singen zirka 15 Musiker und 30 Sänger. Ein Adiago für Streicher von Albinoni, das Kyrie...