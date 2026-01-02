Jubiläumsjahr für „Kohlewelt“ im Erzgebirge: Ohne dieses Dokument sähe das Museum anders aus

Stollberg
Vor 50 Jahren begann der Aufbau des Oelsnitzer Bergbaumuseums, zehn Jahre später wurde es eröffnet. „Freie Presse“ stellt im 2026er-Jubiläumsjahr Objekte zur Geschichte der „Kohlewelt“ vor. Heute: ein besonderer Ordner.
Man sieht dem Ordner seine Bedeutung nicht an. Aber für die heutige „Kohlewelt“ ist er von immenser Tragweite: Er enthält die Dokumentation zur „Grundsatzentscheidung zum Investitionsvorhaben Technisches Denkmal Oelsnitz/E.“. In ihr sind die Museumsvorhaben und deren Ausführung beschrieben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.