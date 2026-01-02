MENÜ
  • Jubiläumsjahr für „Kohlewelt“ im Erzgebirge: Ohne dieses Dokument sähe das Museum anders aus

Museumsmitarbeiterin Lea Ringel mit der Grundsatzentscheidung zum Vorhaben Bergbaumuseum.
Museumsmitarbeiterin Lea Ringel mit der Grundsatzentscheidung zum Vorhaben Bergbaumuseum.
Stollberg
Jubiläumsjahr für „Kohlewelt“ im Erzgebirge: Ohne dieses Dokument sähe das Museum anders aus
Von Viola Gerhard
Vor 50 Jahren begann der Aufbau des Oelsnitzer Bergbaumuseums, zehn Jahre später wurde es eröffnet. „Freie Presse“ stellt im 2026er-Jubiläumsjahr Objekte zur Geschichte der „Kohlewelt“ vor. Heute: ein besonderer Ordner.

Man sieht dem Ordner seine Bedeutung nicht an. Aber für die heutige „Kohlewelt“ ist er von immenser Tragweite: Er enthält die Dokumentation zur „Grundsatzentscheidung zum Investitionsvorhaben Technisches Denkmal Oelsnitz/E.“. In ihr sind die Museumsvorhaben und deren Ausführung beschrieben.
