Junge Leute für Festival in Lost Place im Erzgebirge gesucht

Im Herbst soll im ehemaligen Erzgebirgsbad ein Festival steigen. Ideen kursieren bereits - junge Leute können bei einem Stammtisch mitmischen. Und es gibt ein perspektivisches Ziel.

Wer Lust hat, sich am Vorbereiten eines Festivals in Thalheim zu beteiligen, sollte sich den 20. August im Kalender vormerken. Dann steigt der 1. Stammtisch der „Enter Festival Crew". „Es geht darum, Ideen zu sortieren und die nächsten Schritte für die realistische Umsetzung im Herbst abzuleiten", erklärt Jasmin Schauer von den...