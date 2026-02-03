MENÜ
  • Junger Mann ist neuer Stadtwehrleiter im Erzgebirge: „Mir liegt die Feuerwehr am Herzen“

Stollberg
Junger Mann ist neuer Stadtwehrleiter im Erzgebirge: „Mir liegt die Feuerwehr am Herzen“
Von Katrin Hofmann
In der jüngsten Stadtratssitzung ist Gregor Leiske offiziell ins Amt des Stadtwehrleiters von Lugau bestellt worden. Ihm obliegt damit die Entwicklung der Ortswehren.

Lugau hat mit Gregor Leiske einen neuen Feuerwehrchef. Bürgermeister Thomas Weikert bestellte ihn in der Stadtratssitzung am Montag zum Stadtwehrleiter. Zuvor war Leiske am 23. Januar in der Stadtfeuerwehr-Versammlung fürs Amt gewählt worden.
