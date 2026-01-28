Kabarett „Ein fast perfektes Paar“ in Lugau wird verschoben

Krankheitsbedingt kann die Kabarettaufführung „Ein fast perfektes Paar“ von Sachsen-Gaudi am Freitag und Samstag nicht stattfinden. Es gibt Ersatztermine.

Wegen Erkrankung der Künstler kann die Veranstaltung „Ein fast perfektes Paar“ mit dem Kabarett Sachsen-Gaudi an diesem Freitag und Samstag nicht stattfinden. Darüber hat das Kultur- und Freizeitzentrum Lugau, in dessen Räumen der Auftritt stattfinden sollte, am Mittwoch informiert. Als Ersatztermine bietet der Veranstalter den 20. und 21....