Dietmar Holz und Jenny Schwarz vom Kabarett Sachsen-Gaudi.
Dietmar Holz und Jenny Schwarz vom Kabarett Sachsen-Gaudi.
Stollberg
Kabarett „Ein fast perfektes Paar“ in Lugau wird verschoben
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Krankheitsbedingt kann die Kabarettaufführung „Ein fast perfektes Paar“ von Sachsen-Gaudi am Freitag und Samstag nicht stattfinden. Es gibt Ersatztermine.

Wegen Erkrankung der Künstler kann die Veranstaltung „Ein fast perfektes Paar“ mit dem Kabarett Sachsen-Gaudi an diesem Freitag und Samstag nicht stattfinden. Darüber hat das Kultur- und Freizeitzentrum Lugau, in dessen Räumen der Auftritt stattfinden sollte, am Mittwoch informiert. Als Ersatztermine bietet der Veranstalter den 20. und 21....
