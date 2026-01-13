MENÜ
Dietmar Holz und Jenny Schwarz vom Kabarett Sachsen-Gaudi.
Dietmar Holz und Jenny Schwarz vom Kabarett Sachsen-Gaudi.
Stollberg
Lugau: Kabarett über die Katastrophen zwischen Mann und Frau
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zweimal tritt das Kabarett-Duo Sachsen-Gaudi in Lugau auf. Wer dabei sein will, sollte sich beeilen: Die erste Veranstaltung ist schon ausverkauft.

Für den Kabarettabend „Ein fast perfektes Paar“ von Sachsen-Gaudi im Kultur- und Freizeitzentrum Lugau gibt es noch Karten. Während die erste Veranstaltung am 30. Januar bereits ausverkauft ist, können für den zweiten Termin am 31. Januar um 19 Uhr noch Tickets gekauft werden. Das Kabarett Sachsen-Gaudi wird ein Programm über Männer,...
