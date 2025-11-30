Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Gornsdorfer Stülpner-Forscher Steffen Scholtz in seinem Büro.
Bild: Jan Oechsner
Stollberg
Karl Stülpner taugt nicht als Volksheld: Neue Biografie über Erzgebirgs-Original
Redakteur
Von Jan Oechsner
Steffen Scholtz aus Gornsdorf hat 18 Jahre recherchiert, dafür auch den Sächsischen Landespreis für Heimatforschung erhalten. Nun wurde das Manuskript auf 500 Buchseiten veröffentlicht.

18 Jahre hat der Gornsdorfer Steffen Scholtz recherchiert - jetzt sind seine Aufsehen erregenden Forschungen zum erzgebirgischen Volkshelden Karl Stülpner in einem 472-seitigen Buch erschienen. In der „Freien Presse“ hat Scholtz seine Ermittlungen einmal so zusammengefasst: „Der historische Karl Stülpner ist als Mensch gescheitert. Er...
