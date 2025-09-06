Kirche wird 100 Jahre alt – Zionsgemeinde feiert Jubiläum in Neuwürschnitz

Stollberg
Ein Jahrhundert ist es her, dass die kleine Holzkirche in Neuwürschnitz errichtet wurde. Das wird am Sonntag öffentlich gefeiert. Doch was kennzeichnet die Gemeinde?
Nur 130 Meter entfernt von der markanten Lutherkirche in Neuwiese steht ein weiteres Gotteshaus: die Kirche „Zum heiligen Kreuz“. Mancher frage sich, sagt Pfarrer Michael Müller (45), was es mit dieser kleinen Holzkirche auf sich hat. Eine besondere Gelegenheit für Einblicke bietet sich am Sonntag: Dann wird ein Jubiläum begangen. Denn das...
