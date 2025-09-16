Kita-Experiment für drei Dörfer im Erzgebirge: Können sie die hohen Kosten für Eltern senken?

Viele Orte stöhnen unter hohen Ausgaben - etwa bei Kindertagesstätten. Sie sind gezwungen, Kinderbetreuung neu zu organisieren. Gornsdorf, Auerbach, Burkhardtsdorf wollen genau das wagen. Doch wie?

Der Plan beschreibt auf 25 Seiten das Experiment: Fünf Kitas und drei Horteinrichtungen sollen künftig in der Verwaltungsgemeinschaft Burkhardtsdorf, Auerbach und Gornsdorf Personal- und Sachkosten sowie die Organisation entschlacken. Das Ziel: Die Gemeinde-Kosten spürbar drücken. Und so die teils hohen Elternbeiträge mindern - oder... Der Plan beschreibt auf 25 Seiten das Experiment: Fünf Kitas und drei Horteinrichtungen sollen künftig in der Verwaltungsgemeinschaft Burkhardtsdorf, Auerbach und Gornsdorf Personal- und Sachkosten sowie die Organisation entschlacken. Das Ziel: Die Gemeinde-Kosten spürbar drücken. Und so die teils hohen Elternbeiträge mindern - oder...