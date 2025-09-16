Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kita-Experiment für drei Dörfer im Erzgebirge: Können sie die hohen Kosten für Eltern senken?

Wie kann man Kitas und Horte in der Verwaltungsgemeinschaft Burkhardtsdorf, Auerbach und Gornsdorf künftig kostengünstiger betreiben? Ein Konzept bietet Lösungen.
Wie kann man Kitas und Horte in der Verwaltungsgemeinschaft Burkhardtsdorf, Auerbach und Gornsdorf künftig kostengünstiger betreiben? Ein Konzept bietet Lösungen.
Von Jan Oechsner
Viele Orte stöhnen unter hohen Ausgaben - etwa bei Kindertagesstätten. Sie sind gezwungen, Kinderbetreuung neu zu organisieren. Gornsdorf, Auerbach, Burkhardtsdorf wollen genau das wagen. Doch wie?

Der Plan beschreibt auf 25 Seiten das Experiment: Fünf Kitas und drei Horteinrichtungen sollen künftig in der Verwaltungsgemeinschaft Burkhardtsdorf, Auerbach und Gornsdorf Personal- und Sachkosten sowie die Organisation entschlacken. Das Ziel: Die Gemeinde-Kosten spürbar drücken. Und so die teils hohen Elternbeiträge mindern - oder...
