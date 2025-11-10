Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wer Pech mit dem Wohnort hat, zahlt über 100 Euro mehr im Monat für einen Krippenplatz als anderswo im Erzgebirge.
Wer Pech mit dem Wohnort hat, zahlt über 100 Euro mehr im Monat für einen Krippenplatz als anderswo im Erzgebirge. Bild: Monika Skolimowska/dpa/Archiv
Wer Pech mit dem Wohnort hat, zahlt über 100 Euro mehr im Monat für einen Krippenplatz als anderswo im Erzgebirge.
Wer Pech mit dem Wohnort hat, zahlt über 100 Euro mehr im Monat für einen Krippenplatz als anderswo im Erzgebirge. Bild: Monika Skolimowska/dpa/Archiv
Stollberg
Kita-Gebühren: So groß sind die Unterschiede im Erzgebirge
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung steigen im Erzgebirgskreis vielerorts weiter. Doch was muss durchschnittlich berappt werden? Wo sind sie am höchsten und wo am niedrigsten – und warum?

Die Elternbeiträge in den Kommunen im Erzgebirge variieren stark. Die Kosten für neun Stunden Krippenbetreuung reichen von 193 Euro in Seiffen bis zu 380,57 Euro in Auerbach. Das zeigen die Zahlen des Landratsamtes vom 1. November.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11.11.2025
4 min.
Tschüss, du treuer W 50: Geliehenes DDR-Feuerwehr-Vehikel aus dem Erzgebirge geht in Rente
Der W 50 von Jürgen Findeklee war als Leihgabe für die Freiwillige Feuerwehr in Burkhardtsdorf seit 2007 im Einsatz.
Der Besitzer des DDR-Tanklöschfahrzeuges hatte seiner Gemeinde sein Vehikel viele Jahre ausgeliehen - nun nimmt er es zurück. Warum? Und gibt es eine Freundschaft zwischen Mensch und Maschine?
Jan Oechsner
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
07.11.2025
3 min.
„Ich sehe das Land in der Verantwortung“: Stadt im Erzgebirge erhöht Gebühren für Kinderbetreuung
Wie viel darf ein Kita-, Hort- oder Krippenplatz kosten? Mit dieser Frage hat sich abermals der Annaberg-Buchholzer Stadtrat beschäftigt.
In der ersten Kommune im Erzgebirge kostet der Krippenplatz künftig fast 400 Euro. Auch in Annaberg-Buchholz steigen zum Jahreswechsel abermals die Beiträge für Eltern. Was sie künftig bezahlen müssen.
Patrick Herrl
24.10.2025
4 min.
„Schmerzgrenze erreicht“: In erster Gemeinde im Erzgebirge soll Krippenbetreuung bald mehr als 400 Euro kosten
Mit einem Schreiben und einer roten Karte an der Pinnwand der Kita machen Franziska Seidel, Jane Reichelt, Katharina Schuster und Luisa Günther (v. l.) vom Elternrat auf ihr Anliegen aufmerksam.
Die Stimmung kippt in Großolbersdorf. Die Gemeinde plant, die Elternbeiträge erneut anzuheben – auf Rekordniveau. Für viele Familien ist das Maß voll. Im Rathaus sieht man das anders.
Thomas Wittig
11.11.2025
3 min.
Neuer Plauener Eventkoch zieht in ehemalige Schlosserei-Werkhalle
Eventkoch Thomas Krause bringt die Werbung für sein Unternehmen an der Halle einer ehemaligen Schlosserei an der Poeppingstraße an.
Schon im Vorjahr wollte Gastronom und TV-Koch Thomas Krause im Stadtteil Chrieschwitz investieren. Doch die ursprünglichen Pläne scheiterten. Jetzt gibt es eine Alternativlösung.
Swen Uhlig
Mehr Artikel