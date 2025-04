Kita? Rathaus? Freibad? Bauhof? Klammes Dorf im Erzgebirge sucht dringend 1,5 Millionen Euro

Seit Monaten warten die Gornsdorfer auf die Sparpläne, mit der die Gemeinde ihre massive Geldnot lindern will. Eine Einwohnerversammlung ist geplant - und droht äußerst hitzig zu werden.

Tina Vogel lebt in Gornsdorf, engagiert sich im Elternrat der örtlichen Kindertagesstätte „Tausendfüßler“. „Ich hoffe, dass sich der Bürgermeister zur Kita bekennt.“ In normalen Zeiten wäre dieser Satz unspektakulär. Denn: Klar, eine Kita schmückt einen Ort, macht ihn attraktiv. Aber: In Gornsdorf sind die Zeiten schon lange nicht...