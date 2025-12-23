Kitagebühren: Eltern aus dem Erzgebirge wenden sich an Freistaat Sachsen

Stollberg
Sachsenweit wollen Eltern nun nach Unterstützung suchen, um den Freistaat bei den Kosten für die Kitas stärker in die Pflicht zu nehmen. Das Ziel: Die finanzielle Belastung zu mildern.
Nachdem zwei Bürgermeister des Erzgebirgskreises jüngst mit einem Brandbrief an den Freistaat Sachsen höhere Zuschüsse für die Kinderbetreuung gefordert haben, ziehen nun Elternvertreter nach. Hintergrund: Die Kitagebühren basieren auf drei Säulen: dem kommunalen Zuschuss, den Elternbeiträgen und dem Landeszuschuss zu den Personal- und...
