MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Kleiner Nach-Weihnachtsmarkt öffnet im Erzgebirge – Händler setzt auf Vegan-Trend: „Ich leiste ein bisschen Missionierungsarbeit“

Das Stollberger Winterdorf hat die Tore geöffnet.
Das Stollberger Winterdorf hat die Tore geöffnet. Bild: Ralf Wendland
André Lipinski sorgt im Winterdorf mit seinem Crêpes-Stand für eine breite Vielfalt.
André Lipinski sorgt im Winterdorf mit seinem Crêpes-Stand für eine breite Vielfalt. Bild: Ralf Wendland
Erika Alejandra Castillo aus Kolumbinen (li.) und Marcel Wiedner aus Stollberg haben sich Glühwein und Roster schmecken lassen.
Erika Alejandra Castillo aus Kolumbinen (li.) und Marcel Wiedner aus Stollberg haben sich Glühwein und Roster schmecken lassen. Bild: Ralf Wendland
Das Stollberger Winterdorf hat die Tore geöffnet.
Das Stollberger Winterdorf hat die Tore geöffnet. Bild: Ralf Wendland
André Lipinski sorgt im Winterdorf mit seinem Crêpes-Stand für eine breite Vielfalt.
André Lipinski sorgt im Winterdorf mit seinem Crêpes-Stand für eine breite Vielfalt. Bild: Ralf Wendland
Erika Alejandra Castillo aus Kolumbinen (li.) und Marcel Wiedner aus Stollberg haben sich Glühwein und Roster schmecken lassen.
Erika Alejandra Castillo aus Kolumbinen (li.) und Marcel Wiedner aus Stollberg haben sich Glühwein und Roster schmecken lassen. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Kleiner Nach-Weihnachtsmarkt öffnet im Erzgebirge – Händler setzt auf Vegan-Trend: „Ich leiste ein bisschen Missionierungsarbeit“
Von Ramona Schwabe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Stollberg hat jetzt auf dem Markt das Winterdorf seine Tore geöffnet. Es lockt Besucher mit Roster, Winzerglühwein – und veganen Leckereien.

Fleisch und Wurst, vegetarisch oder vegan – bei der Ernährung streiten sich die erzgebirgischen Gaumen. Beim Winterdorf in Stollberg, das am Freitag auf dem Markt eröffnet hat, sorgt André Lipinski mit seinem Crêpes-Stand für eine breite Vielfalt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.01.2026
3 min.
„Mordholz“: Wieso die Erzgebirgskrimi-Prominenz in wenigen Tagen ins Erzgebirge kommt und Fans schnell sein müssen
Mitten in Annaberg: die Erzgebirgskrimi-Stars Lara Mandoki, Kai Scheve und Teresa Weißbach (v. l.).
Publikumswirksame Vorpremieren der ZDF-Krimireihe hat es bereits zwei in Chemnitz gegeben: mit „Wintermord“ (gedreht in Oberwiesenthal) und „Die letzte Note“ (gedreht in Chemnitz). Nun folgt eine im Erzgebirge.
Katrin Kablau
09.01.2026
4 min.
Das ist am Wochenende in und rund um Stollberg los: Knutfeste, Winterdorf und Christbaum-Weitwurf
Seit einigen Jahren breitet sich der aus Skandinavien stammende Brauch des Knutfestes auch hierzulande aus.
Ob ein märchenhafter Theaternachmittag, ein stimmungsvoller Lampionumzug oder noch einmal Wintermarkt-Atmosphäre: Von Freitag bis Sonntag wird in und um Stollberg einiges geboten.
Katrin Hofmann
28.12.2025
4 min.
Plauener Weihnachtsmarkt geht in die Verlängerung: So kommt das Winterdorf bei Besuchern und Händlern an
Ursula, Annett und Thomas Kraft (von links) freuen sich über das Winterdorf auf dem Altmarkt. Damit endet das Weihnachtsfest nicht so abrupt, sagen sie.
Der Plauener Weihnachtsmarkt ist erstmals auch nach den Festtagen geöffnet und wird zum Winterdorf. Besucher genießen den Budenzauber. Doch nicht alles läuft gut, sagen einige Händler. Wo hakt es?
Florian Wunderlich
07:00 Uhr
4 min.
Blutspuren im Schnee: Spaziergängerinnen im Rabensteiner Wald schockiert
Spaziergänger entdeckten am Chemnitzer Stadtrand Blutspuren im Schnee.
An zwei Wegen durch den Rabensteiner Wald entdeckten Spaziergänger Blut im Schnee. Wohin die Spuren führten, und wie man sich in einem solchen Fall am besten verhält.
Erik Anke
16:00 Uhr
2 min.
Diebstahl, Nötigung, Geldwäsche: Was in dieser Woche am Amtsgericht Freiberg verhandelt wird
Am Amtsgericht Freiberg werden zahlreiche Fälle verhandelt.
Die Fälle, die in dieser Woche am Amtsgericht Freiberg zur Verhandlung kommen, könnten unterschiedlicher nicht sein.
Wieland Josch
16:00 Uhr
4 min.
Kreisläufer der HSG Freiberg über Bratwurst statt Pizza und die Sehnsucht nach einer ganz besonderen „Pralinenschachtel“
Tomás Chiriaco spielt seit dieser Saison in Freiberg und war zuvor in Italien und Österreich aktiv. In Bernburg traf er am Samstagabend dreimal.
Die Freiberger Handballer haben in Bernburg ein Unentschieden erkämpft. Tomás Chiriaco erzielte dabei drei Treffer, muss sich diese Woche abseits des Feldes allerdings noch um andere Aufgaben kümmern.
Robin Seidler
Mehr Artikel