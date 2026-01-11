Kleiner Nach-Weihnachtsmarkt öffnet im Erzgebirge – Händler setzt auf Vegan-Trend: „Ich leiste ein bisschen Missionierungsarbeit“

Stollberg
In Stollberg hat jetzt auf dem Markt das Winterdorf seine Tore geöffnet. Es lockt Besucher mit Roster, Winzerglühwein – und veganen Leckereien.
Fleisch und Wurst, vegetarisch oder vegan – bei der Ernährung streiten sich die erzgebirgischen Gaumen. Beim Winterdorf in Stollberg, das am Freitag auf dem Markt eröffnet hat, sorgt André Lipinski mit seinem Crêpes-Stand für eine breite Vielfalt.
