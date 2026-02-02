Klettergarten und Bolzplatz: Dorf im Erzgebirge baut sich Spieleparadies in den Pfarrgarten

Noch stehen nur ein paar Bäume auf dem Hang zwischen Mahlteich und Friedhof in Jahnsdorf. Doch bald entsteht dort ein komplett neues Areal mit Spielplatz, Wegen und Sitzgruppen.

Was zum Klettern, was zum Rutschen, was zum Kicken: Wenn der neue Spielplatz im Jahnsdorfer Pfarrgarten fertig ist, dürften kaum Wünsche offen bleiben. Rund eine Viertelmillion Euro investiert die Gemeinde in den Spielspaß für die Jüngsten und deren Eltern. Was zum Klettern, was zum Rutschen, was zum Kicken: Wenn der neue Spielplatz im Jahnsdorfer Pfarrgarten fertig ist, dürften kaum Wünsche offen bleiben. Rund eine Viertelmillion Euro investiert die Gemeinde in den Spielspaß für die Jüngsten und deren Eltern.