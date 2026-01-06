Kostenloses Wanderkino kehrt nach Oelsnitz zurück – Weitere Stationen im Erzgebirge geplant

Nach dem Erfolg im Vorjahr wird es 2026 erneut Filmvorführungen im Bürger- und Familienpark geben. Auch weitere Schauplätze in der Region stehen auf der Tour von „Moviequidi“. Wie es danach mit dem Projekt weitergeht, ist offen.

Minus vier Grad, der Schnee am Gradierwerk knirscht unter den Füßen. Immerhin: Es scheint die Wintersonne über dem Oelsnitzer Bürger- und Familienpark. Das macht es leichter sich vorzustellen, was hier in gut einem halben Jahr über die Bühne gehen soll: die Neuauflage für das Wanderkino „Moviequidi“. „Wir freuen uns, wieder hier zu... Minus vier Grad, der Schnee am Gradierwerk knirscht unter den Füßen. Immerhin: Es scheint die Wintersonne über dem Oelsnitzer Bürger- und Familienpark. Das macht es leichter sich vorzustellen, was hier in gut einem halben Jahr über die Bühne gehen soll: die Neuauflage für das Wanderkino „Moviequidi“. „Wir freuen uns, wieder hier zu...